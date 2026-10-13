Новоаннинский сельскохозяйственный колледж презентует востребованные специальности школьникам 17 октября пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет».
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