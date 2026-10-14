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Нижегородская правда

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Нелегальных мигрантов обнаружили в автомобиле в Починковском округе

Нелегальных мигрантов обнаружили в автомобиле в Починковском округе

В Починковском округе в рамках операции «Нелегал-Кордон 2026» сотрудники ДПС остановили автомобиль Kia Carnival.

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