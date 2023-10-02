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Смородская о «Зените»: «Не исключено, что будет кризис. Но говорить о провале еще слишком рано»

Смородская о «Зените»: «Не исключено, что будет кризис. Но говорить о провале еще слишком рано»

Петербуржцы потерпели три поражения в 10 турах и занимают в таблице Мир РПЛ 4-е место. «Последние результаты «Зенита» удивляют, я такого не ожидала, честно говоря.

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