Ким назвала атаки на Wildberries террором против сотен миллионов людей

Удары по складской инфраструктуре крупнейшего российского маркетплейса — это не просто атаки на бизнес, а целенаправленный террор против мирного населения десятка государств, чьи граждане ежедневно пользуются услугами платформы и чьи предприниматели строят на ней свой бизнес.
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