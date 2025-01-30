ФСБ задержала русского за диверсии по заданиям СБУ: раскрыты детали дела

В Подмосковье ФСБ задержала русского мужчину за выполнение диверсий по указанию СБУ. Задержанный сообщил, что получил инструкции от куратора, который обещал безопасный выезд из России, но прекратил контакт после выполнения заданий.
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