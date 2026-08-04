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США ввели санкции против подразделений Минобороны России

США ввели санкции против подразделений Минобороны России

США расширили санкции против российских структур, включая подразделения Минобороны и Сухопутные войска, из-за предполагаемых нарушений американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения.

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