«Авдеевское кольцо сузилось»: ВС РФ рывком продвинулись на севере от города: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 30 декабря 2023 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 30 декабря 2023 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Артёмовском направлении: продолжаются тяжелые бои у Хромового, Ивановского и Богдановки, где ВС России смогли закрепиться, заняв ранее несколько опорных пунктов врага.