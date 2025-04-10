В США была приостановлена работа нефтепровода Keystone из-за утечки. Нефтепровод Keystone был экстренно остановлен после утечки около 3,5 тысяч баррелей нефти возле города Форт-Рэнсом в Северной Дакоте.
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В США была приостановлена работа нефтепровода Keystone из-за утечки. Нефтепровод Keystone был экстренно остановлен после утечки около 3,5 тысяч баррелей нефти возле города Форт-Рэнсом в Северной Дакоте.
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