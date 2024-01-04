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Три поезда застряли в Челябинской области

Три поезда застряли в Челябинской области

Сразу три поезда совершили вынужденную остановку на перегоне Кунашак-Муслюмово. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, сегодня, 4 января на перегоне Кунашак-Муслюмово по техническим причинам задержаны пассажирские поезда: №346 Адлер – Нижневартовск, №332 Уфа – Новый Уренгой, задержки составляют более 2 часов.

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