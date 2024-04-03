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ИЗВЕСТИЯ iz

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В радиочастотном центре «Известиям» рассказали о причинах сбоя в работе WhatsApp

В радиочастотном центре «Известиям» рассказали о причинах сбоя в работе WhatsApp

В главном радиочастотном центре «Известиям» объяснили причины сбоя в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена), в работе которого 3 апреля, согласно данным сервиса Downdetector, фиксировались сбои.

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