Минюст США предъявит Boeing обвинения в мошенничестве

Министерство юстиции США приняло решение выдвинуть против корпорации gBoein уголовные обвинения из-за нарушения договоренности, связанной с крушениями самолетов этой марки в 2018-2019 годах, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
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