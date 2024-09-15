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Спецслужбы Запада ведут войну против России руками дипломатов

Спецслужбы Запада ведут войну против России руками дипломатов

TASS/AP Спецслужбы ведут борьбу против нашей страны уже в открытую, подрывая основы того самого международного права, о котором так печется Запад, и превращая в собственные филиалы не только посольства, но и целые министерства.

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