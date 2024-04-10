«Дурной тон!» — Понаровская дерзко осудила внешний вид Пугачевой

С Аллой Борисовной на эстраде конфликтовало немало лиц, однако, вся разница с соперниками у Примадонны в том, что она никогда не вспоминает их ни в социальных сетях, ни в эфирах, ни на общественных мероприятиях, однако, конкуренты певицы частенько обсуждают Аллу Борисовну, начиная с темы ее поведения и заканчивая внешним видом.