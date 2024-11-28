Эксперты озвучили ТОП-3 самых умных пород кошек

Учёные выяснили, какие породы кошек обладают наибольшим уровнем интеллекта. В исследовании, в котором приняли участие 4300 кошек разных пород, были выделены три породы, проявившие наилучшие результаты по способности к обучению и взаимодействию с людьми.
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