Сирия назвала ответственных за дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке

Сирия возлагает ответственность за любую дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке на Израиль и США. С таким заявлением выступил постоянный сирийский представитель при ООН Кусей ад-Дахак на заседании Совбеза ООН, передает ТАСС.
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