Сирия назвала ответственных за дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке

Сирия возлагает ответственность за любую дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке на Израиль и США. С таким заявлением выступил постоянный сирийский представитель при ООН Кусей ад-Дахак на заседании Совбеза ООН, передает ТАСС.