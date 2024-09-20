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Группа из 60 украинских военных сбежала от бойцов ВС РФ на курском направлении

Группа из 60 украинских военных сбежала от бойцов ВС РФ на курском направлении

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о группе украинских военных, которые, несмотря на приказы командования, оставив свои позиции, пишет ТАСС .

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