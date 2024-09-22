Маск считает, что Байден и Харрис «наказывают» его за то, что он не демократ

Он поддержал американского миллиардера Дэвида Сакса Американский бизнесмен Илон Маск согласился с мнением американского миллиардера Дэвида Сакса о том, что президент Соединенных Штатов Джо Байден и вице-президент страны Камала Харрис «наказывают» его за то, что он не поддерживает демократов.