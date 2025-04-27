Жечь костры и готовить шашлыки на Первомай-2025 запретили новосибирцам

О риске возникновения природных пожаров синоптики предупредили жителей Карасукского, Коченёвского, Баганского, Здвинского, Доволенского, Кочковского, Ордынского, Искитимского, Краснозёрского, Сузунского, Колыванского, Мошковского, Новосибирского, Купинского и Черепановского районов.
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