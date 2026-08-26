Попытки канцлера Германии инициировать мирные переговоры Маргарита Симоньян, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня», в своем Telegram-канале прокомментировала попытки канцлера Германии Фридриха Мерца принудить Россию к мирным переговорам.
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