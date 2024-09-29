📹❗️Своего рода организационно-тактическая революция наблюдается в операциях по отражению рейдов ударных безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря силами морской авиации Черноморского флота.
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📹❗️Своего рода организационно-тактическая революция наблюдается в операциях по отражению рейдов ударных безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря силами морской авиации Черноморского флота.