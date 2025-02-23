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SPLETNIK

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Константин Богомолов заявил, что готов поставить спектакль про Владимира Путина

Константин Богомолов заявил, что готов поставить спектакль про Владимира Путина

49-летний Константин Богомолов выразил готовность поставить спектакль про президента России Владимира Путина.

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