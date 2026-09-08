РЖАКА
ЛучшееХохмы-байкиСмешные животныеИстории из жизни
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЖАКА

187 622 подписчика

Антон обнаружил на обочине неподвижную собаку: подойдя ближе, онемел от удивления - рядом лежал сверток

Антон обнаружил на обочине неподвижную собаку: подойдя ближе, онемел от удивления - рядом лежал сверток

Котофеня – Да чтоб меня черти взяли, если я когда-нибудь ещё поеду этой дорогой! – Антон так шарахнул ладонью по рулю, что старенький «уазик» вздрогнул и обиженно хрюкнул клаксоном.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя