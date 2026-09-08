Антон обнаружил на обочине неподвижную собаку: подойдя ближе, онемел от удивления - рядом лежал сверток

Котофеня – Да чтоб меня черти взяли, если я когда-нибудь ещё поеду этой дорогой! – Антон так шарахнул ладонью по рулю, что старенький «уазик» вздрогнул и обиженно хрюкнул клаксоном.
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Свежие комментарии
- ХЭ Самый красивый
- Самый красивый
- Самый красивый
Осталось пожелать счастья всей семье!
Вот всё хорошо обошлось, а я реву в три ручья. От радости наверное, что и Найду взяли в семью. ❤️🔥
спасибо за добро
Рассказ замечательный,спасибо !!!