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«Она его очень боялась»: житель Хасавюрта, застреливший бывшую жену за отказ уволиться, уже пытался её убить

«Она его очень боялась»: житель Хасавюрта, застреливший бывшую жену за отказ уволиться, уже пытался её убить

Родственники и знакомые женщины, которую застрелил в кафе в Хасавюрте бывший муж, рассказали RT, что он давно преследовал экс-супругу и уже нападал на неё в 2023 году, но не понёс никакого наказания.

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