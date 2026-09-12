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Иркутск Сегодня

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Около 700 иркутян вышли на уборку в рамках акции «360»

Экологическая акция прошла в городах России. Она охватила 20 городов в восьми регионах России – от Краснодара до Забайкалья.

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