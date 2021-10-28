smi.media

173 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Severyanin
    А при чём здесь флаг Северной Кореи?Корея экстрадиров...
  • Сергей Рузманов
    Подлечите его столыпинским галстукомСаакашвили переду...
  • Ural Karahanow
    Модераторы тут есть? Кто деревеские каляки тут публикует? Идите нахуй с своим рогулизмом!Олег Собчук запро...

В Афганистане назначили нового главу Академии наук

Новым президентом Академии наук Афганистана назначен представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фаридуддин Махмуд, 28 октября сообщил на своей странице в Twitter его соратник Забихулла Муджахид.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх