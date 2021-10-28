В Афганистане назначили нового главу Академии наук

Новым президентом Академии наук Афганистана назначен представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фаридуддин Махмуд, 28 октября сообщил на своей странице в Twitter его соратник Забихулла Муджахид.
Новым президентом Академии наук Афганистана назначен представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Фаридуддин Махмуд, 28 октября сообщил на своей странице в Twitter его соратник Забихулла Муджахид.
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