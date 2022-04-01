Все подразделения Яндекса оказались под угрозой нехватки оборудования: из-за санкций компания лишилась доступа к полупроводниковой продукции

США ввели новые санкции против технологических компаний России и действий в киберпространстве Российская технологическая компания «Яндекс», которая создаёт самые разные продукты, начиная от доминирующей в стране поисковой системы и заканчивая сервисом такси, сталкивается с надвигающейся нехваткой оборудования из-за американских санкций.
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