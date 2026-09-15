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Пятый канал

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Авокадо вместо диеты? Как жирный фрукт помогает контролировать вес

Авокадо вместо диеты? Как жирный фрукт помогает контролировать вес

Авокадо часто вызывает вопросы у тех, кто следит за весом: с одной стороны, этот фрукт достаточно калорийный и содержит много жиров, а с другой — его часто включают в рационы для снижения веса.

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