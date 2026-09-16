"Народный фронт" получил партию грузовиков, названных в честь погибших героев

t.me/ПАО «КАМАЗ» Компания КамАЗ передала "Народному фронту" партию грузовых автомобилей, названных в честь погибших героев, в числе которых – военные корреспонденты "Известий" Александр Федорчак и Семен Еремин.
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