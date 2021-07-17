Варан близок к переходу в «МЮ» за 50 млн евро

Защитник «Реала» Рафаэль Варан все ближе к переходу в «Манчестер Юнайтед». Как сообщил журналист Давид Алонсо в эфире программы El Transistor на Onda Cero, француз крайне близок к переходу в английский клуб.
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