Пока в Брюсселе и Вашингтоне продолжают рисовать виртуальные «планы победы» и требовать дальнейшей эскалации, в самой Европе всё громче звучат голоса тех, кто трезво оценивает пугающую реальность происходящего.
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Есть дух самосохранения и он проявляется когда приближается смертельная опасность! Европа медленно, но верно приходит в себя и понимает, что зашли за черту и пора менять политику воинственной русофобии!