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Аргументы недели

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Призрак «Столетней войны»: почему Европа устала от украинского противостояния

Призрак «Столетней войны»: почему Европа устала от украинского противостояния

Пока в Брюсселе и Вашингтоне продолжают рисовать виртуальные «планы победы» и требовать дальнейшей эскалации, в самой Европе всё громче звучат голоса тех, кто трезво оценивает пугающую реальность происходящего.

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Геннадий Бережнов

Есть дух самосохранения и он проявляется когда приближается смертельная опасность! Европа медленно, но верно приходит в себя и понимает, что зашли за черту и пора менять политику воинственной русофобии!