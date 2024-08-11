Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

40 904 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила михайлик
    Страшно,что творится,укры,НАТО,америкосы обалдели, люди гибнутВ Госдуме оценили...
  • Владимир Соколов
    нужен)) там такие нужны всегда.Дерипаска призвал...
  • валерий лисицын
    Это что же получается , один предатель Сырский с шоблой хохлобандеровцев действует не хуже а то и успешнее нашей кучи...Сырский в двух сл...

Соловьев заявил о росте желающих подписать контракт с Минобороны после атак ВСУ

Соловьев заявил о росте желающих подписать контракт с Минобороны после атак ВСУ

Телеведущий Владимир Соловьев заявил на пункте отбора на военную службу в Москве, что количество желающих подписать контракт с министерством обороны России увеличилось после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх