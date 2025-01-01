Водолазы завершили обследование затонувших в Чёрном море танкеров «Волгонефть»

Водолазы завершили обследование корпусов двух танкеров «Волгонефть», затонувших 15 декабря в акватории Керченского пролива, новых утечек мазута не зафиксировано, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
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