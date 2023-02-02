Вправе ли работник трудиться по совместительству на той же должности, в рамках которой он выполняет основную работу? Да, это возможно и не будет считаться нарушением трудового законодательства, однако при этом должны одновременно выполняться следующие условия: работа по совместительству осуществляется в свободное от основной работы время; основная работа и работа по совместительству одновременно не являются работой […] Сообщение По совместительству можно работать на той же должности появились сначала на Налоги и бухгалтерия.