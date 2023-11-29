На автовокзале в Ховрине можно посмотреть на фотопейзажи

На автовокзале «Северные ворота» открылась фотовыставка «Удивительные уголки России». На ней представлены снимки участников ежегодного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».
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