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Мода и Шоу-бизнес

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Литвинову призвали четко обозначит свою позицию по СВО

Литвинову призвали четко обозначит свою позицию по СВО

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал актрису Ренату Литвинову озвучить свою позицию касательно спецоперации на Украине.

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Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
&quot;Литвинову призвали четко обозначить свою позицию по СВО&quot;. ......... Вот скажите мне: на кой черт тем кто призвал Литвинову обозачить свою позицию по чему либо и в частности по СВО, это сдалось? И вообще на кой Литвинова в России. Что без неё России тяжко?
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1 м.
ВераВерная
Тому, что Литвинова скажет, верить нельзя. Зачем нам её позиция по СВО? Человек давно от реальности происходящего в России оторван. Живёт в стране НАТО, всё у неё хорошо там, а здесь что, её кто-то ждёт?
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1 м.
виктор комягин
Шалава бездарная🤮🤮🤮🤮🤮
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1 м.