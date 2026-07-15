Литвинову призвали четко обозначит свою позицию по СВО

"Литвинову призвали четко обозначить свою позицию по СВО". ......... Вот скажите мне: на кой черт тем кто призвал Литвинову обозачить свою позицию по чему либо и в частности по СВО, это сдалось? И вообще на кой Литвинова в России. Что без неё России тяжко?

ВераВерная

Тому, что Литвинова скажет, верить нельзя. Зачем нам её позиция по СВО? Человек давно от реальности происходящего в России оторван. Живёт в стране НАТО, всё у неё хорошо там, а здесь что, её кто-то ждёт?