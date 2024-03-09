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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Наполи» Руй после 1:1 с «Торино»: «Выплеснем злость в матче с «Барселоной»

«Есть злость из-за того, что не выиграли и пропустили спустя несколько минут после забитого гола. Мы знали, что матч будет сложным, но, открыв счет, мы могли выиграть.

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