Режиссер Кристофер Нолан получил свой первый "Оскар" за драму "Оппенгеймер"

В Лос-Анджелесе завершилась 96-ая церемония премии "Оскар". "Оппенгеймер" Кристофера Нолана получил статуэтки сразу в семи номинациях: за лучший фильм, за лучшую мужскую роль второго плана — Роберт Дауни младший, лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучший саундтрек и лучшую режиссуру (первая стстуэтка для Нолана после восьми номинаций).