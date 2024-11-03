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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Монако», «Виллербан» примет «Шоле»

Друг с другом встретятся команды из лидирующей группы. «Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Монако», «Виллербан» примет «Шоле».

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