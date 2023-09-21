Крючков: сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями из-за кибератаки

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил, что на крымские интернет-ресурсы идет масштабная кибератака, некоторые сайты государственных органов и средств массовой информации работают с перебоями.
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале заявил, что на крымские интернет-ресурсы идет масштабная кибератака, некоторые сайты государственных органов и средств массовой информации работают с перебоями.
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