Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Брук Лопес забросил победный мяч в матче с «Далласом» после навеса из-за боковой

Брук Лопес забросил победный мяч в матче с «Далласом» после навеса из-за боковой

Центровой «Милуоки» Брук Лопес стал автором победного попадания в матче с «Далласом» (106:105). Лопес забросил после навеса из-за боковой в исполнении Джорджа Хилла.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх