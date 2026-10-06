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Крым и Севастополь получат 6-процентную ипотеку на 15 лет

Крым и Севастополь получат 6-процентную ипотеку на 15 лет

Предложение прозвучало в ходе парламентских слушаний по проекту федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов в Совете Федерации.

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