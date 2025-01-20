Вице-президент РАН предложил очистить Черное море от мазута по опыту Испании

Очистить Черное море от мазута необходимо по аналогии с происшествием в Испании в 2002 году. По словам доктора химических наук, вице-президента и академика РАН Степана Калмыкова, механический сбор будет наиболее применим в данной ситуации.
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