Жительница Львова призвала харьковчан перейти на украинский язык, вызвав бурную реакцию в социальных сетях Ольга ВайленкоНедавнее видеообращение жительницы Львова, в котором она призывает харьковчан после окончания конфликта с Россией перейти на украинский язык, вызвало широкий резонанс в украинских социальных сетях.