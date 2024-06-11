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Жительница Львова призвала харьковчан перейти на украинский язык, вызвав бурную реакцию в социальных сетях

Жительница Львова призвала харьковчан перейти на украинский язык, вызвав бурную реакцию в социальных сетях

Жительница Львова призвала харьковчан перейти на украинский язык, вызвав бурную реакцию в социальных сетях Ольга ВайленкоНедавнее видеообращение жительницы Львова, в котором она призывает харьковчан после окончания конфликта с Россией перейти на украинский язык, вызвало широкий резонанс в украинских социальных сетях.

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