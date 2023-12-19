Блогер Карина Нигай высказалась об отказе зарубежных марок работать с россиянами

Блогер-миллионник Карина Нигай высказалась об отказе иностранных брендов сотрудничать с россиянами. Инфлюэнсерша рассказала, какие зарубежные марки не пускают российских знаменитостей, модных редакторов и клиентов на свои показы из-за текущей политической ситуации.