ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

256 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Воробьев
    Сурков один из деятелей, который мешает правительству и ВВП проводить реформы. Русофоб, не иначе.Сурков: Будет Вел...
  • анатолий панов
    Это не государственый деятель, а просто "деятель" со своими  фантазиями.Сурков: Будет Вел...
  • Святогор Князев
    Я много лет работал с армянами и в Армении. Они так и не выросли из детских штанишек! Нет господа! Вы сами предали се...Cпасение арцахско...

Спикер парламента Канады уволился после визита к депутатам нациста СС

Спикер парламента Канады уволился после визита к депутатам нациста СС

ОТТАВА (ИА Реалист). Спикер Палаты общин Энтони Рота во вторник объявил об отставке с должности на фоне скандала с приглашением 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки на выступление главаря киевского режима Владимира Зеленского 22 сентября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх