ОТТАВА (ИА Реалист). Спикер Палаты общин Энтони Рота во вторник объявил об отставке с должности на фоне скандала с приглашением 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки на выступление главаря киевского режима Владимира Зеленского 22 сентября.
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