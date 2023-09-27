Спикер парламента Канады уволился после визита к депутатам нациста СС

ОТТАВА (ИА Реалист). Спикер Палаты общин Энтони Рота во вторник объявил об отставке с должности на фоне скандала с приглашением 98-летнего ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки на выступление главаря киевского режима Владимира Зеленского 22 сентября.