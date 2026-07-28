«Половина Киева»: на Украине заявили об угрожающих темпах потери территории в зоне СВО Никакого выравнивания ситуации или перелома в войне не произошло.
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«Половина Киева»: на Украине заявили об угрожающих темпах потери территории в зоне СВО Никакого выравнивания ситуации или перелома в войне не произошло.
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