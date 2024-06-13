Посольство КНР: Китай не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине

Китай не поставляет вооружение и товары двойного назначения сторонам конфликта на Украине. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя заявления президента США Джо Байдена об оказании Пекином помощи Москве с проведением военной операции на Украине.