Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые обнаружил углекислый газ вне Солнечной системы

Новейший телескоп «Джеймс Уэбб» впервые обнаружил в атмосфере планеты, находящейся за пределами Солнечной системы, двуокись углерода или углекислый газ, сообщает пресс-служба NASA.
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