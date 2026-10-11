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ИА Регнум

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На севере Москвы ликвидировали пожар в квартире жилого дома, один человек погиб

На севере Москвы ликвидировали пожар в квартире жилого дома, один человек погиб

На севере Москвы вечером 11 октября загорелась квартира в жилом доме. В результате погиб один человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

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