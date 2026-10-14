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“Wait. He Seems…. Fun?”: Jessica Chastain Shared A Candid Text Exchange With Jeremy Strong, And It’s Making People See Him In A Whole New Light

“Wait. He Seems…. Fun?”: Jessica Chastain Shared A Candid Text Exchange With Jeremy Strong, And It’s Making People See Him In A Whole New Light

Michelle Williams’s incredibly emotional account of how Jeremy showed up for her daughter after her dad, Heath Ledger, died in 2008 has also resurfaced — and people are literally crying.

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